أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة سيارات النقل بأكتوبر

Google+ Print
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة سيارات النقل بأكتوبر القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة سيارات النقل بأكتوبر
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات النقل باستدراج ضحاياهم بأكتوبر.

تلقى اللواء خالد شلبى نائب مدير مباحث الجيزة، بتمكن المقدم أحمد نجم رئيس مباحث أول أكتوبر، يفيد بضبط كلا من "مسعود.م" 31 سنة سائق، ومقيم بدائرة قسم العجوزة بحوزته (سكين)، و"كريم. إ" 26 سنة عامل، ومقيم بدائرة قسم الجيزة، حيث قاما بالإشتراك مع المتهم الهارب ويدعى "شعبان. ر و" وشهرته "شعبان زمارة" المقيم بدائرة قسم العجوزة فى سرقة سيارة (ربع نقل) من قائدها بالإكراه عقب قيام الثانى باستدراجه من منطقة سوق الجملة بأكتوبر، بدعوى نقل خضروات، وكان فى انتظاره المتهمان الأول والهارب، واستوقفا السيارة أثناء سيرها، وأجبروا قائدها على الترجل منها، وفرا بها هاربين.

وبتكثيف الجهود، أمكن التوصل إلى مالك السيارة، ويدعى "حسن مبروك" 37 سنة سائق، ومقيم الفيوم، وباستدعائه حضر، وتعرف على المتهمين والسيارة، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365