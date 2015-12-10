القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة سيارات النقل بأكتوبر

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات النقل باستدراج ضحاياهم بأكتوبر.

تلقى اللواء خالد شلبى نائب مدير مباحث الجيزة، بتمكن المقدم أحمد نجم رئيس مباحث أول أكتوبر، يفيد بضبط كلا من "مسعود.م" 31 سنة سائق، ومقيم بدائرة قسم العجوزة بحوزته (سكين)، و"كريم. إ" 26 سنة عامل، ومقيم بدائرة قسم الجيزة، حيث قاما بالإشتراك مع المتهم الهارب ويدعى "شعبان. ر و" وشهرته "شعبان زمارة" المقيم بدائرة قسم العجوزة فى سرقة سيارة (ربع نقل) من قائدها بالإكراه عقب قيام الثانى باستدراجه من منطقة سوق الجملة بأكتوبر، بدعوى نقل خضروات، وكان فى انتظاره المتهمان الأول والهارب، واستوقفا السيارة أثناء سيرها، وأجبروا قائدها على الترجل منها، وفرا بها هاربين.

وبتكثيف الجهود، أمكن التوصل إلى مالك السيارة، ويدعى "حسن مبروك" 37 سنة سائق، ومقيم الفيوم، وباستدعائه حضر، وتعرف على المتهمين والسيارة، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.