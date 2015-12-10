مفاجأة.. القبض على متهم بالنصب فى الجيزة يكشف سر اختفاء ناشطة قسريا

ألقت مباحث الجيزة القبض على تاجر لاتهامه بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية لاستثمارها مقابل حصولهم على أرباح، وتبين أن المتهم والد ناشطة سياسية، وكان قد تردد على مواقع التواصل الاجتماعى أن وزارة الداخلية اختطفتها وتعرضت للاختفاء القسرى، إلا أنه تبين أنها هربت إلى بريطانيا بعد استيلاء والدها على مبالغ مالية من المواطنين.

تقدم 10 أشخاص ببلاغ إلى العميد محمد حسن مدير مباحث الأموال العامة بالجيزة، يفيد بقيام "م.ا" تاجر بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم لاستثمارها مقابل الحصول على أرباح شهرية، إلا أنه احتال عليهم واستولى على نقودهم دون سداد الأرباح المتفق عليها.

وبإجراء التحريات وإعداد الأكمنة، تمكن العقيد ضياء فاروق من ضبطه، وتبين أنه والد الناشطة "ى"، والتى أشيع أنها تعرضت للاختفاء القسرى على يد وزارة الداخلية.

وكشفت التحريات أنها هربت إلى بريطانيا لتورطها فى الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بعد إيهامهم باستثمارها، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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