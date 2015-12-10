أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الأحد القادم.. جامعة المنوفية تقيم الاحتفال الثالث بالأسبوع البيئى

Google+ Print
الأحد القادم.. جامعة المنوفية تقيم الاحتفال الثالث بالأسبوع البيئى الأحد القادم.. جامعة المنوفية تقيم الاحتفال الثالث بالأسبوع البيئى
ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مهرجانا للاحتفال بالأسبوع البيئى الثالث تحت شعار "التواصل البناء لحياة أفضل"، وذلك فى الفترة من يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر إلى الخميس الموافق 17 من ديسمبر الحالى، بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة للجامعة بشبين الكوم تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية.

يهدف المهرجان إلى تفعيل دور الجامعة فى خدمة المجتمع وقيام الشباب بالدور الإيجابى وتحمل المسؤولية نحو التنمية والمجتمع كالقيام بدهان بردورات الأرصفة داخل وخارج الكليات وتنظيم حملة للتبرع بالدم والمشاركة فى قوافل متكاملة وتوعيتهم بالإنتماء الوطنى وتعزيز هويتهم المصرية.

وسوف يتضمن برنامج الاحتفال فى اليوم الأول الافتتاح وعرض كورال موسيقى لكلية التربية النوعية ثم ندوة بعنوان: "دور الأسرة والمجتمع فى الحفاظ على أمن وسلامة البيئة، وتنظيم قافلة متكاملة من كليات الطب ومعهد الكبد والعلوم والتمريض لقرية رملة الأنجب مركز أشمون.

وفى اليوم الثانى ندوة عن نشر ثقافة الانتماء الوطنى فى المجتمع وقافلة زراعية لمدينة قويسنا، أما اليوم الثالث ندوة عن دور المواطن فى محاربة الفساد، وقافلة تمريضية لمدرسة عبد الرحمن الديب بمدينة شبين الكوم، وقافلة من الاقتصاد المنزلى لمعهد فتيات قويسنا، وفى اليوم الرابع ندوة عن المشروعات التنموية لمحور قناة السويس وقافلة تربوية لمدرسة الشهيد حسين عزت بمدينة سرس الليان.

وفى الخميس الموافق 17 من ديسمبر ختام المهرجان بندوة حول قلق المستقبل المهنى ودوره فى تعزيز الانتماء لدى الطلاب وقافلة من كلية الآداب لمركز المعاقين بقرية كفر طنبدى، ثم يتخلل حفل الختام تقييم الأسبوع البيئى وتوزيع شهادات تقدير على الإدارات المشاركة وأهم التوصيات التى أسفرت عنها جملة أنشطة الأسبوع البيئى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365