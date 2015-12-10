غضب طلاب معهد أزهرى بالسنبلاوين لقرار الإدارة نقله إلى مكان بعيد

سادت حالة من الغضب بين طلاب معهد الشيخ محمد السحراوى الأزهرى بمدينة السنبلاوين، بعد قرار الإدارة بنقل طلاب المعهد إلى مكان آخر يبعد عنه مسافة كبيرة لترميم المعهد، وأوضح الأهالى وطلاب المعهد أن المعهد لا يوجد به غير 6 فصول فقط، وأن الكثافة ليست كبيرة، فإذا كان المعهد يحتاج إلى ترميم فيمكن جمع الفصول بأحد الأدوار خاصة أن المعهد مكون من أربعة طوابق.

وأشار الأهالى إلى أن "المسافة بين المعهد الحالى والمكان الجديد كبيرة جدًا، ومن الممكن أن يتعرض أبناؤنا إلى خطر خاصة أنه بجوار الطريق السريع"، وطالب الأهالى بأنه إذا كان هناك ترميم فيكون فى نهاية العام وليس وسط العام الدراسى.

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