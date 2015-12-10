بالأسماء| إحالة 4 ضباط و5 أمناء شرطة بقسم الأقصر للجنايات بتهمة تعذيب «شبيب» حتي الموت

قرر المحام العام الأول لنيابات الأقصر، إحالة 4 ضباط و 5 أمناء شرطة، المتورطين في واقعة تعذيب وقتل “طلعت شبيب” ضحية تعذيب قسم الأقصر، إلى محكمة الجنايات بتهمة الضرب المفدي إلى الموت.

وتضمن القرار إحالة كلا من:” النقيب إبراهيم عمارة، معاون مباحث قسم الأقصر، و3 ضباط برتبة ملازم أول، وهم :”محمد الأبنودي، وباهر طه، وسمير هاني بقسم الأقصر” .

> كانت نيابة الأقصر، برئاسة المستشار حامد النجار، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد عبدالرحمن، المحامى العام بالأقصر، قد قررت حبس النقيب إبراهيم عمارة، معاون مباحث قسم الأقصر، و3 ضباط برتبة ملازم أول، وهم محمد الأبنودي، وباهر طه، وسمير هاني بقسم الأقصر، بعد أن ثبت من تقرير الطب الشرعى وجود كسر بفقرات عنق المجني عليه أدي إلى قطع بالنخاع الشوكي، مما تسبب في الوفاة.

وتوفي “شبيب” بعد تعذيبه داخل قسم شرطة بالأقصر، فيما نظم أهالي الأقصر عددًا من المسيرات والوقفات الاحتجاجية المطالبة بمحاكمة المتسببين في قتله.