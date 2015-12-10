وزير الخارجية البحريني يجري مباحثات في موسكو الأسبوع المقبل

أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، سيقوم بزيارة عمل إلى روسيا في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر.

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سيعقد جلسة مباحثات مع نظيره البحريني في موسكو.

وأضافت أن الوزيرين سيبحثان سبل تنمية العلاقات الثنائية بين روسيا الاتحادية ومملكة البحرين، وكذلك أهم القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأعربت زاخاروفا عن أملها بأن زيارة وزير الخارجية البحريني ستسهم في تفعيل الحوار السياسي بين موسكو والمنامة.