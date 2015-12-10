مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 في حادث تصادم بسوهاج

لقي 3 أشخاص مصرعهم من بينهم طفلين وأصيب 2 أخرين في حادث تصادم سيارتين علي الطريق السريع الشرقي بناحية أولاد يحي الحاجر دائرة مركز دار السلام.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من العميد هشام فوزى رئيس فرع بحث الجنوب، يفيد بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم «495» قادمة من سوهاج اتجاه قنا والسيارة رقم «1966»مكروباص قادمة في الاتجاه المقابل، مما أسفر عن وفـاة كل من «محمود ن.ف»، و«عبدة ق. ح»، و«ملك ناصر فرغلي».

وأصيب في الحادث كل من «هند أ. م» 26 عاما- ربة منزل، بكدمات متفرقة بالجسم، و«ناصر ف. ع» 33 عاما-عامل باشتباه كسر مضاعف بالساق اليمني والجميع يقيمون بناحية دائرة المركز.

وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى دار السلام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 31 أحوال المركز، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.