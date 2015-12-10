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تنفيذ 25 حكم وقرار قضائي وإداري بسوهاج‎

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تنفيذ 25 حكم وقرار قضائي وإداري بسوهاج‎ تنفيذ 25 حكم وقرار قضائي وإداري بسوهاج‎

 

أرشيفية

قامت حمله ​بإشراف اللواءات نائب المدير لقطاع الشمال ومساعد المدير لقطاع الجنوب ومساعد المدير للشئون الإدارية والمالية و ​تم تأمين تنفيذ «25» حكم وقرار قضائي وإداري بدائرة المديرية.

في مركز شرطة دار السلام تم تأمين تنفيذ 5 حكم وقرار قضائي تحرر عن ذلك المحضر رقم 39 أحوال المركز.

وفي مركز شرطة المرغة تم تأمين تنفيذ 20 قرار بإزالة التعديات المقامه علي أرض أملاك الدولة المخصصه للظهير الصحراوي بناحية عرابة أبو عزيز دائرة المركز والمقامه على مساحة  172 فدان منزرعه بالزراعات الموسمية والصادر بشأنها قرارات الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5413 إداري المركز لسنة 2015.

 

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