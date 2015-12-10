جورج إسحاق بمؤتمر مكتبة الإسكندرية: إذا تراكمت الأخطاء فقد تندلع ثورة جديدة

قال جورج إسحاق، عضو مجلس حقوق الإنسان، إنه إذا تراكمت الأخطاء فى النظام الحالى قد تندلع ثورة جديدة، خاصة بعد تجربتى ثورتين 25 يناير و30 ينونيو. وطالب إسحاق بتشكيل مجلس يمثل الديمقراطية المشاركة، مؤكدًا أن أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير هى المشاركة فى صنع القرار واحترام الكرامة الإنسانية.

وأكد جورج إسحاق خلال الجلسة الخامسة التى عقدت صباح اليوم فى اليوم الثانى لمؤتمر "الديمقراطية من أجل القرن الـ21" بمكتبة الإسكندرية، أن حركة "كفاية" جاءت انعكاسًا لإحباط وخيبة أمل المواطنين، وكانت تعبر عن القوة الاجتماعية التى كانت لها مصلحة فى إحداث التغيير، ورفضت شعارات لا للتمديد ولا للتوريث ضد حكم مبارك، ولم تتلق أى تمويل من الخارج، وطالبت بتداول السلطة وإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات العامة.

من جانبه، قال صلاح نصراوى، كاتب وصحفى عراقى، إن العراق تحولت إلى وحش مخيف لإجهاض أى محاولة ديمقراطية بالمنطقة العربية، وأكد أن التغيير فى العراق باستدعاء من الخارج لم يكن رغبة الشعب العراقى، ولكن ما تم هو غزو بتخطيط أمريكى، بمساعدة بعض عناصر المعارضة العراقية بالخارج التى استدعت هذا الغزو.

وأوضح نصراوى، أنه كان من الممكن تجنب الغزو الأمريكى من خلال محاولات إقناع الرئيس صدام حسين بالتنحى عن السلطة وكنا تجنبنا الغزو، مشيرًا إلى أن تلك المحاولات تم إجهاضها، وتساءل "إذا كانت التجربة العراقية لها انعكاسات سلبية على المنطقة العربية لماذا لم يحاول العرب إنقاذ العراق وإنقاذ أنفسهم".

وقال نصراوى: "التجربة العراقية فشلت، وهناك دروس غنية لابد من تعلمها من تلك التجربة"، وأضاف أنه "كان من الضرورى أن يزول نظام صدام حسين، حيث كان نظامًا شموليًا ديكتاتوريًا قمعيًا، ولكن السؤال هل يتم تغييره بتلك الطريقة التى كلفت العراق كثيرًا ولم تؤتى بنتائج؟"، وطالب العرب بدراسة تجربة العراق والتى أظهرت الصراعات العرقية وأدت الى تفتيت الدولة.