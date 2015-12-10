بالصور.. مدير أمن مطروح ومساعد الوزير لغرب الدلتا يجتمعان بعناصر الشرطة

عقد اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، بحضور اللواء العنانى حمودة، مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، اليوم، اجتماعًا مع ضباط وأفراد ومجندى المديرية، بنادى ضباط الشرطة الرياضى، لمناقشة المتطلبات والأوضاع الأمنية الراهنة.

وطالب مدير أمن مطروح، بضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق الأمن لبلدنا الغالية مصر، كما شدد على ضرورة حسن معاملة المواطنين، أثناء تعاملهم مع الأجهزة الأمنية فى جميع المواقع الشرطية وخاصة الخدمية، ونبه على ضرورة ضبط النفس والتحلى بالخلق القويم وسعة الصدر والتعامل بروح القانون فى التعامل مع المواطنين فى مختلف المواقف.

وقال مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، إن هذه الاجتماعات الدورية بعناصر الشرطة تأتى فى إطار خطة الوزارة وتوجيهات وزير الداخلية، بتقييم الأداء الأمنى بصفة مستمرة ومراجعة كافة الخطط الأمنية، وفقًا للظروف الراهنة وما يتطلبه الأمر، من خلال تفعيل دور اللقاءات مع أعضاء هيئة الشرطة، لدراسة المشاكل ورفع مستوى الأداء الأمنى.



>