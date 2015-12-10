"أمراض الشبكية" على مائدة المؤتمر الأول لطب وجراحة العيون بالمنيا

يناقش المؤتمر الأول لطب وجراحة العيون، الذى انطلقت فعلياته اليوم ويستمر حتى 12 من الشهر الجارى، والمنعقد بفندق جراند آتون بالمنيا، الموضوعات المتعلقة بأمراض الشبكية وتشمل السكرية، وانسداد شريان العين، والانفصال الشبكى، والعمليات الميكروسكوبية الخاصة بالشبكية، والمياه البيضاء وتلافى مضاعفاتها، وزرع عدسات داخل العين لتصحيح الأبصار، وتجميل العيون "حول- ارتخاء الجفون- أمراض الجهاز الدمعى"، وبث مباشر لزراعة العدسات.

ويعقد المؤتمر تحت عنوان "نحو آفاق جديدة فى طب وجراحة العيون"، برعاية محافظ المنيا اللواء صلاح زيادة، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى بمصر. وبحضور كل من الأطباء عز الدين جلال بجامعة 6 أكتوبر الدولية، ومجدى موسى جامعة طنطا، وخالد مراد جامعة المنيا، ومدحت عبد السلام معهد الليزر جامعة القاهرة، ياسر سليمان جامعة أسيوط، وذلك بحضور لفيف من أطباء العيون فى شتى التخصصات على مستوى الجمهورية.