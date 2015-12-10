تأجيل محاكمة 36 إخوانى بـ"اقتحام مركز شرطة فرشوط" لـ5 يناير

قررت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار أبو المجد أحمد على، وعضوية المستشارين محمد فوزى عبد العزيز وهانى محمد، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافى، تأجيل محاكمة 36 من عناصر جماعة الإخوان المحظورة فى محاولة اقتحام مركز شرطة فرشوط، ومقاومة السلطات لجلسة 5 يناير القادم.

كانت محكمة جنايات قنا، قضت بعدم الاختصاص فى نظر القضية وتأجيل نظرها لحين العرض على رئيس محكمة استئناف قنا لتحديد الدائرة وموعد نظر القضية بعد مطالبة دفاع المتهمين بنظر القضية فى محكمة جنايات نجع حمادى لأنها المختصة بنظر الجنايات فى مراكز شمال المحافظة.

ترجع الواقعة إلى 16 أغسطس من العام قبل الماضى، عندما حاول عدد من أعضاء جماعة الإخوان، اقتحام مركز شرطة فرشوط، وإلقاء زجاجات على مبنى الوحدة البيطرية القريبة من المركز عقب احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وألقت قوات الأمن القبض على 6 من المتهمين، فيما تمكن آخرون من الهرب، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة، التى أحالتها إلى محكمة الجنايات.