حبس عاطل 4 أيام بالمرج بتهمة التحرش بفتاة فى المترو

قررت نيابة المرج، برئاسة المستشار تامر العربى، حبس عاطل 4 أيام، فى اتهامه بالتحرش بفتاة بمحطة مترو عزبة النخل.

وتعود الواقعة، حينما قام "عبدالله.س.ع" -33 عامًا، بالتحرش بفتاة فى محطة عزبة النخل إلى المرج، حيث استغاثت بالمواطنين، الذين سلموه إلى شرطة النقل والمواصلات فى محطة المرج، وتم عمل محضر وتولت النيابة التحقيق.

وكشف تحريات المباحث، والتى طلبها، المستشار سيف السيوفى، وكيل النيابة، أن المتهم تم ضبطه فى وقائع مشابهة.

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