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نيابة البدرشين تأمر بتشريح ودفن جثة خفير "بريد ميت رهينة".. وتطلب التحريات

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نيابة البدرشين تأمر بتشريح ودفن جثة خفير "بريد ميت رهينة".. وتطلب التحريات نيابة البدرشين تأمر بتشريح ودفن جثة خفير "بريد ميت رهينة".. وتطلب التحريات
أمرت نيابة البدرشين، برئاسة المستشار رامى منصور رئيس النيابة، بدفن وتشريح جثة الخفير النظامى الذى استشهد، اليوم الخميس، فى واقعة اقتحام ملثمون بالأسلحة النارية، مكتب بريد بقرية ميت رهينة التابعة لدائرة مركز البدرشين بالجيزة، وسرقوا مبالغ مالية كبيرة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة، أنه فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، اقتحم ملثمون مجهولون مبنى مكتب بريد ميت رهينة بالبدرشين، بالأسلحة النارية، وهددوا العاملين وسرقوا مبالغ مالية كبيرة، وحينما حاول الخفير النظامى التصدى لهم، أطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية فاردوه قتيلا.

وأضافت "التحقيقات" أنه وبمناظرة جثة المجنى عليه تبين إصابته بطلق نارى فى الجسد سجل فتحتى دخول وخروج، وتسبب فى حدوث نزيف داخلى أدى إلى الوفاة، وانتقل فريق من المعمل الجنائى إلى محل الواقعة للمعاينة، وتم تجميع عدد من فوارغ الطلقات، والأدلة الجنائية من مسرح الجريمة لمعاينتها وفحصها، وكتابة تقرير واف عنها، وتسليمه للنيابة العامة التى تباشر التحقيقات.

وكان مصدر أمنى قد أفاد بأن المسلحين أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية على الخفير عندما حاول التصدى لهم، وقتلوه، وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة، تحت قيادة اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد رشدى همام مفتش القطاع، لضبط المتهمين باحدى الطرق الجبلية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.


>استشهاد خفير نظامى فى سطو مسلح على مكتب بريد ميت رهينة بالبدرشين
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