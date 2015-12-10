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نواب الإسكندرية يرافقون وزير الصناعة خلال جولته بمدينة برج العرب

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نواب الإسكندرية يرافقون وزير الصناعة خلال جولته بمدينة برج العرب نواب الإسكندرية يرافقون وزير الصناعة خلال جولته بمدينة برج العرب
رافق عدد من نواب محافظة الإسكندرية المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، خلال جولته بمصانع برج العرب بالإسكندرية، ومن بينهم المهندس فرج عامر، والنائب حسنى حافظ، وطارق السيد، ومى محمود.

والتقى نواب المجلس خلال الجولة العمال واستمعوا لمشاكلهم، كما التقوا بأصحاب المصانع الصغيرة وساكنى منطقة برج العرب، ووعدوا بإنهاء مشاكلهم خلال الفترة المقبلة ومنها أزمة انقطاع الكهرباء بشكل متكرر بما يضر بمصالحهم.

يذكر أن وزير الصناعة والتجارة يتفقد مصانع برج العرب والمنطقة الصناعية بأكملها، وافتتح خط إنتاج جديد لمصانع فرج الله لإنتاج العصائر.
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