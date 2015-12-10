محافظ الفيوم:وزارة الرى نجحت فى حل مشكلات المزارعين مع نقص المياه

صرح المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم أنه فى إطار التواصل بينه وبين الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، لحل مشكلات مزارعى الفيوم بشأن نقص مياه الرى بالنهايات والتعدى على المجارى المائية، قامت المحافظة بمخاطبة وزارة الرى بشأن هذه المشكلات وأفادت الوزارة بأنه تم حل عدد كبير منها واستقرت حالة المياه بالمناطق محل الشكوى.

وأشار بيان صادر عن المحافظة أنه فيما يتعلق بشأن مشكلة نقص مياه الرى بمنطقة كفر عبود، قامت إدارة تطوير الرى بالفيوم بطرح عملية إنشاء خط مواسير وفتحه للمسقى على نهاية جنابية السكة الحديد ضمن عملية تطوير مساقى بحر الروضة بسيلا، وتم ترسيه العملية على أحد المقاولين ويجرى التنسيق حاليا مع مديرية أمن الفيوم لتوفير الحماية الأمنية للمقاول وطاقم الأشراف لإنشاء الخط.

وعن شكوى مزارعى زاوية الكرادسة من نقص مياه الرى فقد أفادت وزارة الرى طبقا لبيان محافظة الفيوم أن الزمام المقرر ريه على بحر الزاوية هو زمام أراضى قديمة وغير محاطة بظهير صحراوى ولا يوجد لها امتداد لأراضى غير مقررة الرى، كما يتم تطهير بحر الزاوية بصفة مستمرة داخل الكتلة السكنية لضمان وصول المياه إلى النهايات، علماً بأن المياه ببحر الزاوية بحالة جيدة طوال العام وكافية لرى جميع الزراعات، حيث قدم اتحاد مستخدمى المياه والروابط على بحر الزاوية العمومى وفرعه خطاب شكر لهندسة سنورس على الجهد المبذول فى توصيل المياه للنهايات.

وعن شكوى أهالى قرية النصارية بمركز أبشواى من سوء حالة مواسير الصرف المغطى أكد البيان أنه تم تنفيذ المجمعات بالمنطقة عام 1997 وعمل تجديد جزئى للمجمع محل الشكوى منذ 8 سنوات، كما يتم عمل صيانة دورية لجميع مجمعات الصرف بالمنطقة لأن طبيعة الأرض خفيفة مما يتسبب فى حدوث إطماء وانسداد بالمجمع، ويجرى دراسة إدراج المنطقة محل الشكوى ضمن أعمال الإحلال والتجديد بشبكات الصرف المغطى بالإدارة العامة لصرف الفيوم خلال العام المالى 2016/2017.

وعن تضرر زراعات المانجو من نقص مياه الرى بترعة أبوكساه وفيديمين ونقاليفة وسنهور، تم حسم الشكوى وتطهير الترعة المذكورة والمياه حالياً بحالة جيدة وكافية لرى الزراعات القائمة.

وأكد بيان محافظة الفيوم أن وزارة الرى أكدت الانتهاء من تطهير بحر فيدمين وحالة المياه به حالياً جيدة وكافية لرى الزراعات القائمة وتصل إلى الأراضى الواقعة بالنهايات، كما تم حل مشكلة نهايات بحر النزلة ولا توجد مشكلات رى بالأراضى التى يخدمها، وأنه فيما يخص شكوى أحد المواطنين من نقص مياه الرى بمنطقة الحمدية الجديدة بإطسا فقد تم تطهير المجرى المائى محل الشكوى وإزالة المخلفات، وحالة المياه حالياً جيدة وكافية لرى الزراعات القائمة.