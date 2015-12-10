حلول سريعة لمشاكل الحمل الشائعة

تعاني المرأة الحامل من بعض المشاكل الشائعة والتي تعتبر جزءا من تطور الحمل. هذه المشاكل من السهل التعايش معها فهي عابرة ولن تدوم طويلا. اليك أبرز هذه المشاكل مع حلول سريعة لها:

- الآم الظهر: نامي على جنبك مع وضع وسادة صغيرة تحت بطنك وأخرى بين ساقيك، بهذه الطريقة تخففين الثقل عن ظهرك. ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة كاليوغا والسباحة مفيدة جداً. كذلك بالإمكان الاستعانة بالطب البديل كالإبر الصينية والتدليك.

- نزيف اللثة: اعتني بأسنانك بالمواظبة على فرش الاسنان بعد كل وجبة وتجنبي المشروبات والاطعمة السكرية.

- غثيان الصباح: تناولي 5 – 6 وجبات صغيرة ومتفرقة خلال اليوم بدلا من وجبات قليلة العدد ولكن كبيرة الكمية، فانت بحاجة للطعام الصحي باستمرار للمحافظة على نسبة السكر في الدم. تناولي الكثير من السوائل وتجنبي التعب لأنه يزيد من حالة الغثيان. لا تنسي الهواء الطلق مفيد جدا لهذه الحالة.

- فقر الدم: طبيبك المختص يمكن ان يصف لك حبوب الحديد لعلاج هذه الحالة ولكن بإمكانك زيادة كمية الكريات الدم الحمراء في جسمك عن طريق تناولك للغذاء الصحي والذي يشمل اللحوم الحمراء (احرصي على طهوها جيدا وتجنبي الكبدة). الخبر، الخضراوات ذات اللون الأخضر كالقرنبيط الأخضر والسبانخ. فيتامين سي يساعد على امتصاص الحديد لذا تناولي عصير البرتقال وتجنبي الشاي والقهوة لانهما يقللان من معدل امتصاص الحديد في الدم.

- تغير لون البشرة: بعض السيدات محظوظات ببشرة متألقة خلال فترة الحمل ولكن هنالك أخريات يعانين العكس. إن عانيت من بشرتك خلال الحمل فالحل بسيط. شرب الماء وتناول الطعام الصحي من اهم الشروط، كذلك تنظيف بشرتك وترطيبها يومياً في الصباح وقبل النوم. قد تكونين بحاجة لتناول جرعات من حامض الفوليك خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. نصيحة أخيرة، تجنبي اشعة الشمس واستخدمي الكريم الواقي من الشمس عند الخروج.

- النزيف: قد يحدث النزيف في أي مرحلة من مراحل الحمل، قد يكون عابراً وربما أيضاً قد ينذر بخطورة ما. لذا مهما كان النزيف خفيفاً، من الأفضل عدم إهماله والتواصل مع الطبيب المختص فوراً. في اغلب الأحوال يكون عمل سونار للتأكد من صحة الجنين فكرة جيدة.

- اللهاث أو ضيق النفس: يحدث هذا بسبب ضغط الجنين على الحجاب الحاجز. حاولي الجلوس بظهر مستقيم واحرصي على الراحة.

- تشققات الجلد: احرصي على ترطيب البطن ومنطقة أعلى الفخذين وكذلك الصدر فالتشققات تحدث أكثر في هذه المناطق. استخدمي الزيوت أفضل من الكريمات.