أطعمة تساعد أبناءك على المذاكرة في فترة الامتحانات

مع قرب اختبارات نهاية الفصل الدراسي يجب على الأمهات تهيئة أبنائهن من خلال تناول بعض الأطعمة خلال فترة الامتحانات، والتي تساعد على تحسين وظائف الدماغ، ومن أهم الأطعمة التي ينصح بتناولها خلال فترة الامتحانات:

مصادر البروتين: تحتوي الأسماك على بالبروتين وعلى الأحماض الدهنية من الأوميجا 3 التي تساعد على تنشيط الذاكرة وتعزز قدرات التعلم وحل المشكلات، كما تحتوي اللحوم على الحديد مع البروتين كي يساعد على تدعيم الدماغ بالأكسجين لزيادة التركيز.



الخضروات والفواكه: تحتوي الخضروات والفواكه على العناصر الغذائية الضرورية لتحسين القدرات الذهنية، ومنها الأفوكادو الذي يحتوي على الدهون الأحادية التشبع التي تساعد على سرعة تدفق الدم للدماغ، كما أن الفواكه الحمضية تساعد على تقوية الذاكرة والاحتفاظ بالمعلومات كالبرتقال والأناناس والكانتالوب والبطيخ والكمثري والكريز والتفاح والعنب والطماطم، ويُنصح بتناول الكرنب والبروكلي والقرنبيط والسبانخ والفطر والجزر والفلفل الأحمر لتدعيم وظائف الدماغ.



المكسرات والبذور: هناك بعض المكسرات مفيدة للدماغ كاللوز والجوز والبندق والكاجو والفول السوداني، كما أن بذور الكتان تحتوي على الأوميجا 3 التي تساعد على تعزيز الذاكرة، وتحتوي بذور دوار الشمس على الثيامين، وهو أحد أشكال الفيتامين B التي تساعد على تعزيز القدرات الذهنية وتقوية الذاكرة.

أما المحظورات التي ينبغي اجتنابها في أوقات الاختبارات فهي الوجبات السريعة ومشروبات الكافيين غير الصحية، حيث تعمل تلك العناصر على الشعور بالإجهاد، مما يؤثر على مستوى الاستذكار والتحصيل.