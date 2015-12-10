أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«مارتينا عبده»:السينما المصرية محطتى القادمة

Google+ Print
«مارتينا عبده»:السينما المصرية محطتى القادمة «مارتينا عبده»:السينما المصرية محطتى القادمة

الفنانة المصرية مارتينا عبده

تستعد الفنانة الشابة مصرية الأصل مارتينا عبده لخوض تجربه سينمائية جديدة ضخمة من نوع خاص ، مع العديد من نجوم السينما المصرية.
> وتتكتم مارتينا، تفاصيل الفيلم لحين وضع اللمسات النهائية والتحضيرات ، والإتفاق بشكل نهائي علي أسماء أبطال العمل، علي أن يبدأ التصوير بعد إحتفالات رأس السنة في عدة دول عربية وأروبية .
> وآخر أعمال مارتينا، هو المسلسل الكويتي «بنات الروضة » بطولة كلا من « سعاد علي، إلهام الفضالة، أحمد العونان، هيا الشعيبي، مني شداد» وكوكبة من نجوم الدراما الكويتية ، ويعرض حاليآ علي شاشة «MBC» دراما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا