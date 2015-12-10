«مارتينا عبده»:السينما المصرية محطتى القادمة

تستعد الفنانة الشابة مصرية الأصل مارتينا عبده لخوض تجربه سينمائية جديدة ضخمة من نوع خاص ، مع العديد من نجوم السينما المصرية.

> وتتكتم مارتينا، تفاصيل الفيلم لحين وضع اللمسات النهائية والتحضيرات ، والإتفاق بشكل نهائي علي أسماء أبطال العمل، علي أن يبدأ التصوير بعد إحتفالات رأس السنة في عدة دول عربية وأروبية .

> وآخر أعمال مارتينا، هو المسلسل الكويتي «بنات الروضة » بطولة كلا من « سعاد علي، إلهام الفضالة، أحمد العونان، هيا الشعيبي، مني شداد» وكوكبة من نجوم الدراما الكويتية ، ويعرض حاليآ علي شاشة «MBC» دراما.