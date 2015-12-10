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بالصور.. "FDA" تصدق على أداة مبتكرة لوقف نزيف الجروح فى 15 ثانية فقط

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نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، حيث صدقت هيئة الأغذية والعقاقير الأمريكية “FDA”، اليوم على استخدام أداة مبتكرة تعمل على وقف نزيف الجروح فى 15 ثانية فقط، وذلك للمدنيين.

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الأداة المبتكرة "Xstat" لوقف نزيف الجروح

ووفقاً للصحيفة، فإن الأداة المبتكرة تتكون من الإسفنج المحشو داخل حقنة بلاستيكية وتحقن داخل جرح المريض لوقف النزيف حتى تصل عربة الإسعاف، وقد تم الآن تجهيز سيارات الإسعاف فى الولايات المتحدة بهذه الأداة المبتكرة.

حقن الحقنة الإسفنجية لوقف النزيف سريعاً -اليوم السابع -12 -2015
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حقن الحقنة الإسفنجية لوقف النزيف سريعاً

وأوضحت هيئة الــ “FDA”، أن الجهاز الحديث يدعى “Xstat”، ويشبه حقنة كبيرة مملوءة بالإسفنج الصغير على شكل أقراص ومغلف بمادة تسمى "السليلوز" وينمو بسرعة لملء التجويف الموجود بسبب الجرح، فى أقل من 15 ثانية، للسماح للدم البدء فى التجلط، وهذا يمنع النزيف لمدة تتعدى الأربع ساعات ، وهذا يوفر حماية الضحية قبل نقلها إلى المستشفى.

الإسفنج المبتكر داخل الحقنة الإسفنجية -اليوم السابع -12 -2015
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الإسفنج المبتكر داخل الحقنة الإسفنجية

وأشار التقرير إلى أن كل إسفنجة 9.8 ملليمترا، و4-5 ملم طولاً، تستوعب 3 ملليلترات من الدم، والحقنة تحتوى على 92 إسفنجة لديها القدرة على استيعاب ما يقرب من 300 ملليلتر من السائل لأحد الضحايا.

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استخدام الأداة المبتكرة التى تمت الموافقة عليها من الــ "FDA"

وأضافت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية أنه يتم حقن الإسفنج فى الجرح لوقف النزيف، وبعد ذلك تتم إزالته بأمان عند وصول الضحية إلى المستشفى، كما أنه يظهر بصورة واضحة فى الأشعة وسهل إخراجه.

وتمت الموافقة على هذا الجهاز المبتكر العام الماضى لاستخدامه فى الحروب، ولكن الآن، وافقت إدارة الأغذية والعقاقير “FDA”، على استخدامه للمدنيين أيضاً.

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