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تأجيل محاكمة المتهمين فى "أحداث عنف ميدان لبنان" لجلسة 11 يناير المقبل

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تأجيل محاكمة المتهمين فى "أحداث عنف ميدان لبنان" لجلسة 11 يناير المقبل تأجيل محاكمة المتهمين فى "أحداث عنف ميدان لبنان" لجلسة 11 يناير المقبل
قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل نظر محاكمة 23 متهمًا، بينهم 4 محبوسين، و19 مخلى سبيلهم، فى قضية أحداث عنف ميدان لبنان، لجلسة 11 يناير، لسماع الشهود الذى تبين عدم حضورهم بجلسة اليوم .

أسندت النيابة العامة للمتهمين تهما منها التجمهر وإثارة الشغب وقطع الطريق، والتظاهر دون ترخيص، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وحيازة مفرقعات ومواد حارقة، إلى جانب استعراض القوة على نحوٍ يؤدى إلى الإخلال بالأمن العام والوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعى.
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