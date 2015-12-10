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أمن الإسكندرية يضبط هاربا من 200 سنة أحكام ويشن حملة على مروجى المخدرات

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أمن الإسكندرية يضبط هاربا من 200 سنة أحكام ويشن حملة على مروجى المخدرات أمن الإسكندرية يضبط هاربا من 200 سنة أحكام ويشن حملة على مروجى المخدرات
تمكن ضباط وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة باب شرقى من ضبط "حسن.أ"، 54 سنة، مقاول مقيم دائرة القسم، والمحكوم عليه فى عدد "179" حكم "جزئى – مستأنف" فى قضايا "سرقة – مبانى – شيك - استيلاء"، وبلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 200 سنة، وجار التنفيذ عليه.

وتمكن ضباط وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة باب شرقى من ضبط " طارق.م"، 42 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم أول المنتزه، والمحكوم عليه فى عدد "78" حكم "جزئى – مستأنف" فى قضايا "مبانى" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 45 سنة، وجار التنفيذ عليه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز من ضبط كل من: "نادر.م"، 27 سنة، عاطل مقيم دائرة القسم، بحوزته لفافة لمخدر الأفيون "تزن حوالى 15 جراما – بقصد الاتجار". وضبط "محمد.ع"، 38 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية جنايات القسم "مخدرات"، وبحوزته 13 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 150 جرامًا بقصد الاتجار، ومبلغ 145 جنيهًا وهاتف محمول.

وضبط "محمود.ع"، 27 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" بحوزته 2 قطعة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 50 جراما"، و25 قرصا مخدرا بقصد الاتجار، ومبلغ 310 جنيهات وهاتف محمول. وتحررت محاضر الجنايات اللازمة بالقسم وجار العرض على النيابة.

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