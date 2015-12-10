كريستيانو رونالدو: بينالدو؟ يوتيوب متاح للجميع للتأكد من ذلك

رد كريستيانو رونالدو على القائلين إنه يسجل أهدافا كثيرة من ركلات جزاء بأن عليهم تحري الدقة في النظر إلى كيفية زيارته لشباك المنافسين.

وأطلق البعض على الدولي البرتغالي لقب "بينالدو" في إشارة إلى تسجيله العديد من الأهداف من ركلات جزاء مع فريقه ريال مدريد.

وقال رونالدو للصحفيين:"عليكم أن تنظروا إلى الإحصائيات. كم عدد الأهداف التي سجلتها مع ريال مدريد لم تكن من ركلات جزاء".

وأضاف "سأسجل أكبر عدد ممكن من الأهداف. 600 أو 700 قدر استطاعتي. ستكون جميعها متاحة للكل لكي يراها".

وأتم "كل من يريد التأكد من الأمر بإمكانه فقط الدخول على يوتيوب ومشاهدة الأهداف التي سجلتها".