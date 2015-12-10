التحقيق فى بلاغات تتهم مستشفى الشرطة بالعجوزة بالتلاعب فى تحاليل المخدرات

يباشر أسامه الزناتى مدير نيابة العجوزة، بإشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، التحقيق فى عدد من البلاغات تتهم مستشفى الشرطة بالعجوزة، بالتزوير والتلاعب فى نتائج عينات تحاليل المخدرات.

وكشفت تحقيقات النيابة فى هذه البلاغات، ومنها البلاغ رقم 16634 لسنة 2015 جنح العجوزة، والبلاغ رقم 9020 لسنة 2015 إدارى العجوزة، والبلاغ رقم 7537 إدارى العجوزة لسنة 2015، أن عدد من ضباط الشرطة من رتب وجهات أمنية ومحافظات مختلفة، قد تقدموا ببلاغات تتهم مستشفى الشرطة بالعجوزة، بالتزوير والتلاعب فى عينات التحاليل المأخوذة منهم، والخاصة بتحاليل المواد المخدرة.

وتبين من التحقيقات أن جميع التقارير لهؤلاء الضباط جاءت بالايجابية لـ "جوهر الحشيش"، والذين قاموا على الفور بإعادة هذه التحاليل مرة أخرى فى نفس اليوم بعدد من معامل التحاليل المختلفة ومنها، المعامل المركزية بوزارة الصحة، والمركز القومى للسموم بقصر العينى والمستشفى الجوى التخصصى، حيث جاءت نتائج التحاليل جميعا بالسلبية، عكس ماجاء بنتائج تحاليل مستشفى الشرطة، وأرفق مقدمى البلاغات نتائج هذه العينات السلبية بالبلاغات المقدمة.

وطالب مقدمو البلاغات بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجرى التحاليل ومدير المستشفى، كما أكدوا استعدادهم التام للعرض على الطب الشرعى لأخذ العينات العشوائية وتحليلها.

وفى نفس السياق، أمرت نيابة العجوزة باستدعاء خبير السموم والمخدرات بالطب الشرعى للاستماع إلى أقواله فى هذه البلاغات.