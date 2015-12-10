تونس تصدر "طابع بريد" بمناسبة استلام "رباعى الحوار" جائزة نوبل

أصدر البريد التونسى الخميس، طابعًا بريديًا بمناسبة استلام تونس ممثّلة فى الرباعى الراعى للحوار الوطنى جائزة نوبل للسلام فى أوسلو، ويحمل الطابع البريدى الجديد ميداليّة جائزة نوبل للسلام موشّحة بعلم تونس، وفقا للإذاعة التونسية.

يذكر أن الرباعى الراعى للحوار الوطنى سيتسلم اليوم جائزة نوبل للسلام لعام 2015 فى العاصمة النرويجية أوسلو.

وكان ممثلو الرباعى الوطنى قد أكدوا- خلال مؤتمر صحفى أمس الأربعاء بمؤسسة نوبل للسلام- أن هذه الجائزة تمثل تكريما للشعب التونسى وتتويجا للمسار الصعب الذى اختاره من أجل الحرية والديمقراطية من جهة، وتعمّق مسئولية الرباعى فى المرحلة القادمة باعتبار أنّهم سيصبحون سفراء سلام فى العالم للمساهمة فى التخفيف من التوترات والحروب عبر العالم.

>