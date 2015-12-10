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عناصر المعارضة السورية وأسرهم يصلون لإدلب بعد انسحابهم من مدينة حمص

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عناصر المعارضة السورية وأسرهم يصلون لإدلب بعد انسحابهم من مدينة حمص عناصر المعارضة السورية وأسرهم يصلون لإدلب بعد انسحابهم من مدينة حمص

ذكرت مصادر للمعارضة السورية الخميس، أن حافلات تقل مقاتلين من المعارضة السورية وعائلاتهم وصلت إلى مدينة إدلب فى شمال غرب سوريا خلال الليل، بعد انسحابهم من حمص بموجب اتفاق محلى لوقف إطلاق النار.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) عن المرصد السورى لحقوق الإنسان قوله " أنه تم إخراج 750 شخصا على الأقل من حى الوعر بمدينة حمص ونقلهم إلى ريف حماة ومعلومات عن أنه سيتم نقل قسم منهم إلى محافظة إدلب، من ضمنهم مجموعة من جبهة النصرة (جناح تنظيم القاعدة فى سوريا).
>وأضاف المرصد أن 4 حافلات وصلت إدلب خلال الليل، من بين نحو 15 حافلة غادرت حمص، وأن حافلات أخرى لا تزال فى الطريق.

يشار إلى أن الأمم المتحدة تشرف على تطبيق هذا الاتفاق، الذى قال محافظ حمص أمس "إنه يتضمن مغادرة 300 مقاتل و400 فرد من أسرهم حى الوعر، وهى آخر منطقة تسيطر عليها المعارضة فى حمص، التى كانت أحد مراكز الانتفاضة على حكم الرئيس السورى بشار الأسد ".
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مصر 365

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