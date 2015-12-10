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وزير الخارجية السعودى: مجلس التعاون اتفق على تضافر الجهود لحل أزمات المنطقة

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وزير الخارجية السعودى: مجلس التعاون اتفق على تضافر الجهود لحل أزمات المنطقة وزير الخارجية السعودى: مجلس التعاون اتفق على تضافر الجهود لحل أزمات المنطقة
قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودى، إن مجلس التعاون الخليجى حريص على ترسيخ التعاون فى كافة المجالات بين دول المجلس، وأن خادم الحرمين الشريفين الملك سالمان بن عبد العزيز، أكد على الارتقاء بأجهزة المجلس لتحقيق طموحات شعوبنا.

وأضاف "الجبير" خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس، فى ختام قمة الخليج بالرياض، أنه تم الاتفاق على ضرورة التعاون لحل الأزمات التى تمر بها المنطقة، وتم بحث كافة التحديات الإقليمية وحماية دول التعاون من أثارها.

وأضاف الجبير أنه تمت مناقشة الأوضاع الفلسطينية واليمن وسوريا والعراق وبحث خطر الإرهاب على العالم وضرورة تكاتف الجهود للوقوف أمامها ومناقشة الصراعات الإقليمية.
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