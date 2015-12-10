وزير الداخلية يعتمد اليوم حركة تغييرات.. ومصادر: تعيين «جاد الحق» للأمن العام و«الخليصي» لمباحث الوزارة

أكدت مصادر خاصة لوكالة ONA، أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، يعتمد مساء اليوم، حركة تغييرات بالوزارة.

وأفادت المصادر، أن الحركة تشمل تعيين اللواء سيد جاد الحق مدير مباحث الوزارة مساعدًا للوزير للأمن العام، وكذلك تعيين اللواء محمدالخليصي مدير مباحث السجون مديرًا لمباحث الوزارة.

وتشمل الحركة، تعيين وكيل لمصلحة الأمن العام، وإجراء بعض التغييرات الطفيفة في المصلحة، وتأتي تلك الحركة بالتزامن مع بلوغ اللواء كمال الدالي مساعد الوزير الحالي للأمن العام، سن المعاش.

يذكر أنه من المقرر أن يبلغ اللواء محسن اليماني مساعد الوزير للتفتيش، واللواء احمد بكر مساعد الوزير للأمن ، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير للأمن الاقتصادي، سن المعاش خلال هذا الشهر، مما يعني إجراء حركات تغيير أخرى من قبل الوزير.