بالفيديو.. إقامة مخرات للسيول فى الطريق المؤدى لجبل الجلالة

تعرض "اليوم السابع " فيديو لأعمال إقامة سدود التوجيه والإعاقة ومخرات السيول على جانبى طريق "العين السخنة – الزعفرانة" المؤدى إلى جبل الجلالة، حتى تنقل مياه السيل الزائدة من اتجاه الجبل إلى البحر، حيث تم عمل مخرات وبرابخ للاستفادة من مياه السيول فى المشروعات الصناعية والزراعية، وقد تم التعاون مع جامعة عين شمس لإنشاء "بربخ صندوق 2 عين خرسانى"، نظرا لخبراتهم الكبيرة فى هذا المجال.إعلان - Ads إعلان - Ads
وخلال الفيديو يستعرض اللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة جهود الهيئة والشركات المدنية فى إقامة مخرات السيول لـلحفاظ على الطريق وتعظيم الاستفادة من مياه السيول.
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