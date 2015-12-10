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محمود بدر معلقاً على تلقيب عكاشة بـ"مفجر الثورة": "محدش يقدر ينكر دوره"

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محمود بدر معلقاً على تلقيب عكاشة بـ"مفجر الثورة": "محدش يقدر ينكر دوره" محمود بدر معلقاً على تلقيب عكاشة بـ"مفجر الثورة": "محدش يقدر ينكر دوره"
علق محمود بدر مؤسس حركة تمرد، وعضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب "، على ما يقوله توفيق عكاشة عضو مجلس النواب المستقل، بأنه مفجر ثورة 30 يونيو، وأنه أعد 18 مليونية فى المحافظات المختلفة، قبل أن تبدأ تمرد، قائلاً : " صحيح كان ليه دور مؤثر ومهم محدش يقدر ينكره، و محدش يقدر ينكر دور كل مواطن مصرى.. إسقاط الإخوان كان جهد الشعب وليس جهد تمرد وقتها".

وأضاف "بدر" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" خلال تواجده بمجلس النواب اليوم الخميس، لاستخراج كارنيه العضوية، فى تعليقه على سيل الهجوم عليه فى مواقع التواصل الاجتماعى، أنها حملات لجان الكترونية مدفوعة، متابعاً: "حملات خرفانية، لكن فى المقابل هناك تأييد كبير جدًا، لكن تلك اللجان لديها تار مع تمرد".

وبشأن ما تردد حول أن عدد من المعينين فى البرلمان الذين سيختارهم رئيس الجمهورية ينتمون لحركة تمرد، قال عضو مجلس النواب: "ليس لدى معلومات رسمية، لكننا نتمني أن يكون ذلك صحيحاً"، مشيراً فى سؤاله حول أجندته التشريعية فى البرلمان، إلى أنه وفقا للدستور هناك التزامات أولية تنتهى فى الدور التشريعى الأول مثل قانون العدالة الإنتقالية، وغيرها.

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