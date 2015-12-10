"المرور": إغلاق جزئى لـ"دائرى المريوطية" 5 أيام بسبب أعمال الصيانة

قررت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء مجدى عز الدين الصادق مساعد الوزير للمرور، اليوم الخميس، بإجراء غلق جزئى للطريق الدائرى أعلى المريوطية، لمدة 5 أيام، بسبب أعمال صيانة تقوم بها الشركة المنفذة لأعمال التطوير.

ويتم غلق مسافة بعرض 2 متر للجزء الأيسر من الاتجاه القادم من المريوطية وفى الطريق إلى طريق إسكندرية الصحراوى بطول 90 متر، كما سيتم غلق مسافة عرضية للجزء الأيمن فى الاتجاه القادم من طريق إسكندرية الزراعى و فى طريقه إلى طريق إسكندرية الصحراوى بطول 90 مترا، وذلك بدءا من اليوم الخميس الساعة 12 مساءا، وحتى الاثنين المقبل 6 صباحا، فى ظل تعيين خدمات مرورية وعلامات إرشادية لمنع وقوع أى حوادث مرورية.