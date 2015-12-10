رئيس الوزراء: مهلة 10 أيام لتقديم النموذج الاستثمارى لسيارات توزيع السلع

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالانتهاء من الدراسة الخاصة بتكوين شركات صغيرة لزيادة تفعيل توزيع المنتجات بالمحافظات، وذلك للإعلان عن بدء التقدم لشراء سيارات مجهزة ومبردة بتمويل ميسر من خلال صندوق "تحيا مصر " فى إطار خطة الدولة لتشجيع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة، تماشياً مع سياسية الحكومة الخاصة بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار فى متناول الجميع.

واستعرض رئيس الوزراء فى اجتماعه اليوم مع وزراء التخطيط، والتموين، والتضامن الاجتماعى، وكذلك مديرى صندوق "تحيا مصر" والصندوق الاجتماعى للتنمية، بمقر المجلس، آخر المستجدات الخاصة بتجهيز 500 سيارة مبردة بحمولة 1.5 طن، وكذلك 500 سيارة بحمولة 5 طن، لعرضها على الراغبين فى إنشاء شركات صغيرة تقوم ببيع المنتجات المختلفة فى المنافذ بالمحافظات والوصول إلى المواطنين، للاستفادة من المنظومة الجديدة التى تتبناها الحكومة لتخفيض الأسعار وتلبية احتياجات الأسرة المصرية.

وتتميز هذه السيارات بسعة كبيرة وتجهيزات خاصة للتمكن من توزيع سلع تموينية عديدة فى مناطق متفرقة.

ويتولى الصندوق الاجتماعى للتنمية تسهيل عملية التمويل لراغبى الاستثمار فى تلك المنظومة، كما أوضح وزير التموين بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بتقديم الدعم اللوجيستى من حيث تحديد المواقع المختلفة والتركيبة السلعية للمناطق التى ينقصها منافذ لتلبية احتياجات الأسرة المصرية.

وفى هذا الإطار وجه رئيس الوزراء الحاضرين بالقيام بتقديم دراسة اقتصادية للشركات الجديدة، ووضع ضوابط للتشغيل، وكذلك تحديد ضمانات لعملية تسليم البضائع للمستهلك، ومن ثم سداد قيمة تلك البضائع.

وأكد رئيس الوزراء على أن يتم تقديم تلك الدراسة فى غضون عشرة أيام لبدء إجراءات تنفيذ المنظومة الجديدة، المتماشية مع سياسة الحكومة وتكليفات رئيس الجمهورية بتوفير السلع بأسعار فى متناول الجميع وبالتيسير على المواطنين.

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