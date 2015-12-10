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أمين جامعة أسيوط يتفقد وصول أول منفذ لبيع منتجات القوات المسلحة

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أمين جامعة أسيوط يتفقد وصول أول منفذ لبيع منتجات القوات المسلحة أمين جامعة أسيوط يتفقد وصول أول منفذ لبيع منتجات القوات المسلحة

أرشيفية

تفقد محمود شاكر أمين عام جامعة أسيوط وصول أول منفذ تابع لجهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة لبيع المنتجات الغذائية والذي يعمل على توفير اللحوم والدواجن وعدد من المنتجات الغذائية بسلع مخفضة للعاملين بالجامعة.

وأطمأن أمين الجامعة على انتظام حركة البيع والتي شهدت إقبالاً كثيفاً من المستهلكين، حيث صرح أنه جارى التنسيق مع المنطقة الجنوبية العسكرية وجهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعمال رئيس الجامعة لتجهيز عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع منتجات القوات المسلحة من السلع الغذائية والتى سوف يتم افتتاحها خلال الأيام القليلة القادمة،

وأكد شاكر أن تلك المنافذ تاتي في إطار سعى الدولة للحد من ارتفاع الأسعار وتقديراً لجهود القوات المسلحة المبذولة في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار منخفضة فى شتى محافظات الجمهورية.

وأشار أمين عام جامعة أسيوط إلى أن تلك الخطوة تعكس حرص إدارة الجامعة على رعاية العاملين بها وتوفير سبل الرعاية الاجتماعية لهم والمساهمة في تحسين أوضاعهم المعيشية ومعاونتهم فى مواجهة الأعباء الاقتصادية التى قد تواجههم.

 

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