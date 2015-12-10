المحكمة تفض الأحراز متهمى«اقتحام قسم الوراق»

بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، جلسة محاكمة ثلاثة متهمين”من بينهم متهمًا هاربًا”، فى ضوء اتهامهم فى قضية «إقتحام قسم الوراق».

وقامت المحكمة بفض الأحراز ، والتى تبين أنها عبارة عن فرد خرطوش وبندقية، إلى جانب 16 طلقة نارية، و11 طلقة خرطوش، فيما احتوت الأحراز كذلك على قنبلة لم توضح هيئة المحكمة نوعها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات تأسيس جماعة ارهابية، تدعو إلى تعطيل مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والتعدى على القوات الشرطية، والقتل والشروع فى القتل، مما نجم عنه مصرع أمين شرطة خلال تلك الأحداث.