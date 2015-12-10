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لعبة في الجول - اختر ' المباراة الطاحنة ' التي تود رؤيتها في دوري الأبطال

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لعبة في الجول - اختر ' المباراة الطاحنة ' التي تود رؤيتها في دوري الأبطال لعبة في الجول - اختر ' المباراة الطاحنة ' التي تود رؤيتها في دوري الأبطال

قال عبد الله السعيد لاعب الأهلي إن أداءه مع الإسماعيلي كان يتميز بالشكل الجمالي واللعب على المرمى بشكل أكبر وإنه لعب مباريات كبيرة جدا مع الدراويش إلا أنه في النهاية لم يحصد أي بطولات.

وجاءت تصريحات عبد الله السعيد في حوار مع FilGoal.com ينشره كاملا بعد قليل.

وأوضح السعيد: "في الأهلي أصبحت ملتزما تكتيكيا بشكل أكبر وأنفذ تعليمات المدربين"

"وفي الأهلي أيضا أتوج بالبطولات"

"أما في الإسماعيلي لعبت مباريات كبيرة جدا إلا إني لم أتوج بأي بطولة"

"الإلتزام الدفاعي المطلوب مني في الأهلي أعلى من نظيره في الإسماعيلي بكل تأكيد"

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فيديو اليوم السابع