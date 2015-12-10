صور|محافظ أسيوط يستقبل وفد الترويج للبطولة الأفريقية لكرة اليد

استقبل المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط وفد لجنة اللاعبين القدامى بالبطولة الأفريقية لكرة اليد برئاسة الكابتن عرفان بدير في إطار الجولة الترويجية التي تنظمها مصر في جميع المحافظات استعدادا لاستضافة البطولة الأفريقية خلال الفترة من 20 حتى 31 يناير المقبل.

وأعرب محافظ أسيوط خلال اللقاء عن دعمه الكامل لجهود الترويج للبطولة التي تنظمها مصر وتمنياته بفوزها وتأهلها للمشاركة في أوليمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016، مؤكدا أن إقامة مثل هذه البطولات تعكس عملية الاستقرار التي تتمتع بها مصر في المنطقة وجزءا مهما من عملية الترويج للسياحة.

وأكد الكابتن عرفان بدير رئيس لجنة قدامى اللاعبين بالبطولة الأفريقية لكرة اليد أن تميمة البطولة “ميني” وصلت إلى محافظة قنا ثم سوهاج وأسيوط فالمنيا وبني سويف ومنها إلى الوجه البحري ومحافظات القناة لاستكمال الجولة الترويجية للبطولة في إطار الحملة الدعائية التي تنظمها مصر استعدادا لاستضافة منافسات البطولة القارية.

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 20 حتى 31 يناير المقبل بمشاركة 12 منتخبا على أن يتأهل صاحب المركز الأول مباشرة للمشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل.