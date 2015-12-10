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تقرير - عقد ليفاندوفسكي مع بايرن قد يعقد انتقاله لريال مدريد

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تقرير - عقد ليفاندوفسكي مع بايرن قد يعقد انتقاله لريال مدريد تقرير - عقد ليفاندوفسكي مع بايرن قد يعقد انتقاله لريال مدريد

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد قد يجد صعوبة كبيرة في الحصول على خدمات روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

وتناولت تقارير إعلامية كثيرة في الفترة الماضية رغبة النادي الملكي في التعاقد مع الدولي البولندي الذي يقدم مستوى مميزا مع بايرن ومنتخب بلده.

وقالت الصحيفة التي تصدر في العاصمة مدريد إن عقد لاعب بروسيا دورتموند السابق مع الفريق البافاري لا يوجد به شرط جزائي.

وهذا يعني أن ريال مدريد إذا أراد انتدابه فعليه دفع مبلغ فلكي لإقناع بايرن بالتخلي عنه.

وسلطت الصحيفة الضوء على تفوق بايرن على ريال مدريد عام 2014 في سباق التعاقد مع ليفاندوفسكي الذي انتقل للأول مقابل 25 مليون يورو بعدما عرض الميرنجي مبلغا أقل من هذا بـ5 ملايين يورو.

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