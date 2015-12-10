ختام الدورة الثالثة والخمسين لإعداد المعلم الجامعى بتربية أسيوط

اختتمت بكلية التربية بجامعة أسيوط الدورة الثالثة والخمسون لإعداد المعلم الجامعى والتى عقدت فى الفترة من 5-10 ديسمبر 2015 تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة بالإنابة، والدكتور عادل رسمى حماد عميد كلية التربية ورئيس الدورة، والدكتور محمد رياض أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع ومقرر الدورة، وذلك بقاعة الدكتور محمد رجائى الطحلاوى بالكلية وبحضور 61 متدربا من المعيدين والمدرسين المساعدين بمختلف كليات الجامعة.

هدفت الدورة إلى مساعدة عضو هيئة التدريس على الإلمام بمفاهيم التدريس الأساسية والارتقاء بأدائه التدريسى وذلك من خلال عدة محاضرات قام بإلقائها لفيف من أساتذة جامعة أسيوط فى موضوعات أهمها الاتجاهات الحديثة فى طرق التدريس الجامعى وتحليل المحتوى وصياغة الأهداف، الاختبار الجيد أنواعه ومواصفاته وكيفية إعداده، دور الأنشطة الطلابية فى دعم العملية التعليمية، التعليم الجامعى ودوره فى خدمة المجتمع، والبحث العلمى واقعه ومشكلاته، كما تم تقسيم الدارسين إلى أربعة مجموعات تدريب لحضور ورش عمل عقب كل محاضرة برئاسة أساتذة متخصصون فى موضوع المحاضرة للشرح والتطبيق.