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رئيس مدينة صدفا بأسيوط يحيل 10 موظفين للتحقيق لعدم تواجدهم بالعمل

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رئيس مدينة صدفا بأسيوط يحيل 10 موظفين للتحقيق لعدم تواجدهم بالعمل رئيس مدينة صدفا بأسيوط يحيل 10 موظفين للتحقيق لعدم تواجدهم بالعمل
أحال المهندس محمد فرغلى أحمد رئيس مركز ومدينة صدفا 10 موظفين وعمال ومدرسين صباح اليوم بمركز صدفا بمحافظة أسيوط للتحقيق.

وقال رئيس مركز ومدينة صدفا إنه أثناء المرور والمتابعة على الوحدة الصحية باولاد الياس لانضباط سير العمل الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الخميس تبين غياب (6) عاملين وتم إحالتهم للتحقيق، كما تبين أثناء المرور على الوحدة المحلية بأولاد الياس غياب (3) عاملين وتم إحالتهم للتحقيق، كما تبين غياب أحد المدرسين بمدرسة الاعدادية الحديثة بأولاد الياس تبين غياب مدرس وتم احالته للتحقيق وجار اتخاذ كافة الاجراءات القانونية معهم. وشدد " فرغلى " على الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وتواجد العمال والموظفين فى نطاق عملهم، مشيراً إلى استمرار حملات المتابعة على كافة الهيئات والادارات بالمركز.

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مصر 365