صاحب مطعم يعثر على طبنجة ورخصة سلاح جواهرجى بمنزل قديم فى شبرا الخيمة

عثر صاحب مطعم بشبرا الخيمة على سلاح نارى طبنجة، ورخصة السلاح بمنور منزل قديم ملك جواهرجى ترك البلاد من عدة سنوات.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد حسن مكاوى نائب مأمور قسم أول شبرا الخيمة بالواقعة.

وتبين للرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، أنه ورد بلاغ للقسم من كمال عبد العاطى 69 سنة صاحب مطعم ومقيم - دائرة القسم، بأنه اشترى عقارا منذ عدة سنوات بناحية محل إقامته من وجيه وهبى 64 سنة صاحب محل مصوغات ذهبية ومقيم – دائرة القسم، وأثناء قيامه بتنظيف مسقط العقار عثر على سلاح نارى طبنجة ماركة حلوان تحمل رقم 1048872 ورخصة السلاح باسم مالك العقار.

وأضاف أن مالك العقار المذكور كان يمتلك محل مصوغات ذات العقار وترك البلاد منذ فترة طويلة عقب بيع العقار له.

وبالكشف عن السلاح تبين للعميد وائل صديق مأمور قسم اول شبرا الخيمة، أن المذكور حاصل على ترخيص حمل وإحراز سلاح بالرخصة رقم 432865 مسلسل 1350 صادرة من قسم أول شبرا الخيمة – دفاع بتاريخ 9/11/1988م ومدرج بها السلاح المعثور عليه فقط، وبتاريخ 1/1/2003 تم إلغاء الترخيص لعدم التجديد فى الميعاد القانونى، وتم استهدافه عدة مرات لسحب السلاح إلا أنه لم يستدل عليه منذ ذلك التاريخ بدائرة القسم، وتم التحفظ على السلاح والرخصة.

وتحرر المحضر رقم 8448 إدارى قسم أول شبر الخيمة لسنة 2015، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.