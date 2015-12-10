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محافظ أسيوط يستقبل وفد الترويج للبطولة الأفريقية لكرة اليد "مينى"

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محافظ أسيوط يستقبل وفد الترويج للبطولة الأفريقية لكرة اليد "مينى" محافظ أسيوط يستقبل وفد الترويج للبطولة الأفريقية لكرة اليد "مينى"
استقبل المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط وفد لجنة اللاعبين القدامى بالبطولة الأفريقية لكرة اليد برئاسة الكابتن عرفان بدير، فى إطار الجولة الترويجية التى تنظمها فى جميع المحافظات استعدادا لاستضافة البطولة الأفريقية خلال الفترة من 20 حتى 31 يناير المقبل.

وأعرب محافظ أسيوط خلال اللقاء عن دعمه الكامل لجهود الترويج للبطولة التى تنظمها مصر وتمنياته بفوز مصر وتأهلها للمشاركة فى أوليمبياد ريودى جانيرو بالبرازيل 2016، مؤكداً أن إقامة مثل هذه البطولات تعكس عملية الاستقرار التى تتمتع بها مصر فى المنطقة وجزء هام من عملية الترويج للسياحة.

وأكد الكابتن عرفان بدير رئيس لجنة قدامى اللاعبين بالبطولة الأفريقية لكرة اليد أن تميمة البطولة "مينى" وصلت إلى محافظة قنا حيث تم تنظيم عروضا فنية ثم سوهاج وأسيوط فالمنيا وبنى سويف ومنها إلى الوجه البحرى ومحافظات القناة لاستكمال الجولة الترويجية للبطولة فى إطار الحملة الدعائية التى تنظمها مصر استعدادا لاستضافة منافسات البطولة القارية.

هذا وقد أهدى الكابتن عرفان بدير تميمة البطولة "مينى" إلى المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 20 وحتى 31 يناير المقبل بمشاركة 12 منتخبا على أن يتأهل صاحب المركز الأول مباشرة للمشاركة فى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل.

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مصر 365

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