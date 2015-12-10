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محافظ أسيوط: نجحنا فى خفض أسعار اللحوم ومستمرون فى فتح منافذ بيع جديدة

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محافظ أسيوط: نجحنا فى خفض أسعار اللحوم ومستمرون فى فتح منافذ بيع جديدة محافظ أسيوط: نجحنا فى خفض أسعار اللحوم ومستمرون فى فتح منافذ بيع جديدة
أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط عن استمرار طرح كميات كبيرة من اللحوم الحمراء الطازجة بأسعار مخفضة لا تتجاوز 55 جنيها للكيلو بقرى ومراكز المحافظة من خلال شوادر اللحوم التى تم وضعها بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الطب البيطرى والمتابعة الميدانية بالإضافة إلى منافذ القوات المسلحة المنتشرة بالمحافظة لسد احتياجات المواطنين والقضاء على جشع التجار وارتفاع اللحوم.

وأشار المحافظ فى تصريحات صحفية له اليوم إلى نجاح خطة المحافظة لخفض اللحوم بالاسواق وتراجع اسعارها منوها إلى الاشراف الطبى الكامل على اللحوم المباعة بالمنافذ قبل وأثناء ذبحها وخلال عملية البيع بالاضافة إلى التفتيش المستمر على الأسواق والمحال لضبط الاسعار وضبط المخالفات وخاصة اللحوم المذبوحة خارج المجازر.

وأكد مدحت محمد حسن مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة على دور القوات المسلحة فى طرح كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والفراخ المجمدة بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة وسياراتها المتنقلة بجميع قرى ومراكز واحياء المحافظة وطرحها لحوم بسعر 38 جنيها للكيلو تلبية لاحتياجات المواطنين بالقرى والنجوع البعيدة.

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مصر 365

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