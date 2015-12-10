أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

450 موظفا بشركة بتروتريد للغاز الطبيعى بأسيوط يدخلون فى اعتصام مفتوح

Google+ Print
450 موظفا بشركة بتروتريد للغاز الطبيعى بأسيوط يدخلون فى اعتصام مفتوح 450 موظفا بشركة بتروتريد للغاز الطبيعى بأسيوط يدخلون فى اعتصام مفتوح
اعتصم اليوم الخميس، ما يقرب من 450 موظفا وعاملا بشركة بتروتريد للغاز الطبيعى بأسيوط، لحين تنفيذ مطالبهم، والتى تتمثل فى تطبيق اللائحة التأسيسة وضم العامين الماضيين ماليا وإداريا لكل عامل.

كما طالب المعتصمون بتعميم العلاج الأسرى مساواة بزملائهم بالشركات التابعة للبترول، وتسوية المؤهلات العليا للعاملين الحاصلين على المؤهل أثناء العمل وتعديل المسميات الوظفية للعاملين اسوة بالعاملين بالشركات الأخرى.

وفى ذات السياق، قال إسلام خشبة موظف بمنطقة أسيوط بالشركة أنهم مستمرون فى الاعتصام لحين تنفيذ مطالبهم المشروعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365