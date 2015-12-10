450 موظفا بشركة بتروتريد للغاز الطبيعى بأسيوط يدخلون فى اعتصام مفتوح

اعتصم اليوم الخميس، ما يقرب من 450 موظفا وعاملا بشركة بتروتريد للغاز الطبيعى بأسيوط، لحين تنفيذ مطالبهم، والتى تتمثل فى تطبيق اللائحة التأسيسة وضم العامين الماضيين ماليا وإداريا لكل عامل.

كما طالب المعتصمون بتعميم العلاج الأسرى مساواة بزملائهم بالشركات التابعة للبترول، وتسوية المؤهلات العليا للعاملين الحاصلين على المؤهل أثناء العمل وتعديل المسميات الوظفية للعاملين اسوة بالعاملين بالشركات الأخرى.

وفى ذات السياق، قال إسلام خشبة موظف بمنطقة أسيوط بالشركة أنهم مستمرون فى الاعتصام لحين تنفيذ مطالبهم المشروعة.