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مباحث الإنترنت تكثف جهودها لضبط منتحل صفحة اللاعب حسام غالى على "فيس بوك"

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مباحث الإنترنت تكثف جهودها لضبط منتحل صفحة اللاعب حسام غالى على "فيس بوك" مباحث الإنترنت تكثف جهودها لضبط منتحل صفحة اللاعب حسام غالى على "فيس بوك"
تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ومباحث الإنترنت، جهودها لضبط منتحل صفحة لاعب النادى الأهلى حسام غالى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكانت قد تلقت مباحث الإنترنت بلاغا من اللاعب حسام غالى، يتهم فيه أحد الأشخاص بانتحال إسمه، وإنشاء صفحة على "فيس بوك"، وإيهام رواد موقع التواصل الاجتماعى بأنها الصفحة الشخصية له.

وأضاف "غالى" فى بلاغ تضرره من هذه الصفحة المنسوبة إليه، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم.
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