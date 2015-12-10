فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعداداً لوصول السيسى من أثينا

اتخذت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى إجراءات أمنية مشددة صباح اليوم الخميس استعدادًا لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسى قادما من أثينا بعد زيارة رسمية التقى خلالها نظيره اليونانى أليكس تسيبراس.

وفتحت الصالة الرئاسية أبوابها لاستقبال الرئيس السيسى وتسلمت قوات الحرس الجمهورى محيط الصالة الرئاسية والطرق المؤدية إليها، كما قامت قوات الأمن بالمطار والجهات المعنية بتمشيط محيط الصالة الرئاسية بواسطة سيارات الكشف عن المتفجرات والكلاب البوليسية المدربة.

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