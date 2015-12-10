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ديوان نتانياهو: الترابين عاد إلى إسرائيل بعد الإفراج عنه من مصر

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ديوان نتانياهو: الترابين عاد إلى إسرائيل بعد الإفراج عنه من مصر ديوان نتانياهو: الترابين عاد إلى إسرائيل بعد الإفراج عنه من مصر
أعلن ديوان عام رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتانياهو، اليوم، الخميس، عودة الجاسوس الإسرائيلى الترابين إلى إسرائيل بعد أن أنهى فترة حبسه بالسجون المصرية، مضيفا أن إسرائيل أفرجت بالمقابل عن مواطنين مصريين كانا محبوسين فى سجونها.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إن السلطات المصرية كانت أفرجت عن الترابين قبل ظهر اليوم، بعد أن قضى 15 عاما داخل السجون فى بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.

الجدير بالذكر أن عودة الترابين بدوى، يحمل الجنسية الإسرائيلية حكمت عليه السلطات المصرية بالسجن لمدة 15 عاما بعد إلقاء القبض عليه متلبسا فى عملية تجسس داخل الأراضى المصرية لصالح إسرائيل، ومنذ ذلك الحين تنكرت إسرائيل لجاسوسها المعتقل وادعت أنه لم يكن يعمل لصالح أجهزتها الأمنية.


>- الإفراج عن مصريين اثنين من السجون الإسرائيلية مقابل عودة الترابين
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- التليفزيون المصرى: الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلى عودة الترابين
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مصر 365

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