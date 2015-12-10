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نعرض أول فيديو لأعمال الإنشاءات فى منتجع الجلالة السياحى العالمى

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نعرض أول فيديو لأعمال الإنشاءات فى منتجع الجلالة السياحى العالمى نعرض أول فيديو لأعمال الإنشاءات فى منتجع الجلالة السياحى العالمى
يعرض "اليوم السابع" أول لأعمال الانشاءات فى منتجع الجلالة السياحى العالمى على ساحل خليج السويس، الذى تنفذه القوات المسلحة بالتعاون مع شركات مدنية، لإقامة فندقين الأول ساحلى والآخر جبلى بطاقة إجمالية 600 غرفة، و100 شالية لكليهما.

ويظهر الفيديو أعمال الانشاءات والخرسانة التى تنفذها القوات المسلحة تمهيدا لإنهاء المشروع فى شهر إبريل 2016 بالتزامن مع احتفالات تحرير سيناء.

ويعد منتجع الجلالة العالمى أحدث المنشآت الفندقية والخدمية والترفيهية التى يتم تأسيسها على هضبة الجلالة، بمساحة 1000 فدان، ويضم غرف وأجنحة مختلفة المستويات ومول متطور وسيتم ربطه بطريق 17 كيلو متر، وتليفريك تصممه وتشرف عليه شركة فرنسية، ويتم تنفيذه بسواعد شركة مصرية، بالإضافة إلى مدينة ألعاب مائية ومارينا لليخوت.


>- بالصور.. "اليوم السابع" فى جبل الجلالة.. الجيش يقهر الصخور ويواصل التنمية.. كامل الوزير: إنشاء مدينة الجلالة العالمية على 17 ألف فدان.. ومصنع عملاق للأسمدة.. وإقامة منتجع سياحى.. ويؤكد: نتحدى التحدى

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مصر 365

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