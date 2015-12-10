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تعرف على فوائد الفلفل الحار.. أهمها الوقاية من الأزمات القلبية

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تعرف على فوائد الفلفل الحار.. أهمها الوقاية من الأزمات القلبية تعرف على فوائد الفلفل الحار.. أهمها الوقاية من الأزمات القلبية
الفلفل الأحمر الحار (الشطة) من الأطعمة الخاصة جدا، وتتميز ثقافات الطعام لدى بعض الدول بإضافة الفلفل الحار كمكون أساسى لطعامها، كما هو الحال فى بلدان أمريكا الجنوبية ودوله الهند.
>وفى أيضا لا تخلو أطباق الطعام من الفلفل الحار .

دراسات حول الفلفل الحار


>على الرغم من المحاذير التى ينبه لها الأطباء بشأن مخاطر الإسراف فى تناول الفلفل الحار، والتى قد يتعرض لها البعض، كالإصابة بالبواسير أو أمراض القولون، على الرغم من ذلك فالدراسات الحديثة أكدت أن الفلفل الحار يضيف إلى حياتنا ما هو أكثر من المذاق الشيق المثير، وهو ما يؤكده أيضا الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة.

فوائد الفلفل الحار


>يوضح خالد يوسف، أن هناك العديد من الفوائد التى يمكن الحصول عليها من تناول الفلفل الحار وهى:
>- يساعد الفلفل الحار على علاج حالات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سى.
> - يعمل الفلفل الحار على زيادة معدل حرق بالجسم، وبالتالى خسارة الوزن وتنشيط عملية الأيض.
>- الفلفل الحار مخفض جيد وفعال لنسبة الكولسترول الضار بالجسم، كما يمنع من تكون الدهون الثلاثية.
>- الفلفل عامل وقائى من الإصابة بالأزمات القلبية ومانع لجلطات الدم وتصلب الشرايين.

محاذير قبل تناول الفلفل الحار


>على الرغم من فوائد الفلفل الحار إلا أن "خالد يوسف" ينصح بضرورة توخى الحذر وعدم الإسراف فى تناول الفلفل الحار، من قبل مرضى ارتجاع المرىء والبواسير، وكذا أصحاب أمراض القولون.
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مصر 365

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