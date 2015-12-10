مباحث العامرية تضبط عاطلين بحوزتهما "حشيش" وأقراص مخدرة وإغلاق محل خمور

نجحت مباحث الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، فى ضبط تاجرى مواد المخدرة قبل توزيعها على المواطنين.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد قيام كل من: "فؤاد.س"، 29 سنة، عاطل، مقيم كينج مريوط دائرة قسم ثان العامرية، و"سالم.ن"، 38 سنة، عاطل، "وشهرته سلومة" والسابق اتهامه فى القضية جنايات قسم أول العامرية "مخدرات"، ومقيم دائرة قسم ثان العامرية، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش والأقراص المخدرة متخذين بعض الأماكن العامة بدوائر أقسام أول وثان العامرية وبرج العرب مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط القسم بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية، بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة للمساعدات الفنية بمنطقة غرب الدلتا، من ضبط الأول وبحوزته 130 طربة لمخدر الحشيش تزن حوالى 13 كجم و15 ألف قرص مخدر و70 جنيهًا وهاتف محمول حال تواجده بالطريق الصحراوى مدخل منطقة المستعمرة دائرة قسم شرطة أول العامرية.

وأقر المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات قسم أول العامرية وجار العرض على النيابة.

وفى نفس السياق، نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنشية تفيد قيام كل من: "إبراهيم.م"، 18 سنة، بدون عمل، مقيم دائرة قسم مينا البصل، و"محمد.ج"، 22 سنة، بدون عمل، مقيم دائرة قسم شرطة مينا البصل، و"محمد.ف"، 26 سنة، بدون عمل، مقيم دائرة قسم شرطة مينا البصل، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم واعترفوا بارتكاب 24 حادث سرقة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرف كل منهم على ما يخصه، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.

وفى سياق آخر، أغلقت مديرية أمن الإسكندرية محلًا لبيع الخمور وبدون ترخيص وبيعها للأطفال بدون تمييز.

ووردت معلومات لضباط قسم رعاية الأحداث تفيد قيام "مينا.ى"، 30 سنة، مدير محل كائن بشارع القاهرة دائرة قسم شرطة أول المنتزه، بالاتجار فى الخمور والمواد الكحولية "بدون ترخيص"، وبيعها للعامة والأحداث بدون تمييز.

وتم استهداف المحل وضبط المذكور وضُبط بالمحل 706 زجاجات خمور مختلفة الأنواع والأحجام.

>وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم أول المنتزه وجار العرض على النيابة.