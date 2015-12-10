ضبط 19 دراجة نارية بدون لوحات فى حملة مرورية مكبرة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء أسامة خربوش، مدير إدارة مرور المحافظة، وأسفرت جهودها عن ضبط 19 دراجة نارية "بدون لوحات"، و22 حالة سحب تراخيص، و3 سيارات بدون لوحات، و101 حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش، بالإضافة إلى 25 حالة تحدث فى المحمول، و8 ركاب زيادة، و50 حالة تصالح فورى، و809 مخالفات على نموذج 125 مرور، و42 مخالفات متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فى نفس السياق، تمكنت مباحث مركز قويسنا بالمنوفية من ضبط سائق "توك توك"، وبحوزته 2 لفافة بانجو فى كمين بقويسنا، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد رأفت نصار، رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد بتمكن الملازم أول أحمد السيد مدبولى، الضابط بالمديرية والمعين تمركز القطاع الرابع أمام قنطرة بجيرم - دائرة مركز قويسنا، من ضبط "أحمد.ع"، 31 عاما، مؤهل عالى، ومقيم مدينة قويسنا، أثناء قيادته توك توك "بدون لوحات" بدون رخصتى التسيير والقيادة، وبحوزته 2 لفافة متوسطة الحجم، بداخلها نبات البانجو المخدر.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمخدرات بقصد التعاطى، وتم التحفظ على "التوك توك" والمضبوطات.

>وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 28609 جنح مركز قويسنا لسنة 2015، وجار العرض على النيابة.